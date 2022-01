Obbligo vaccinale, appello di Cirio agli over 50: “Da domani accesso diretto in tutte le strutture di vaccinazione della regione” [LE FOTO]

Il governatore del Piemonte Alberto Cirio lancia un appello a tutti gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid: “da domani metteremo a disposizione l’accesso diretto in tutte le strutture di vaccinazione della regione in modo, così, che anche gli ultimi ritardatari abbiamo la possibilità di vaccinarsi e di poterlo farlo in tempo”.

DA FEBBRAIO SCATTA L’OBBLIGO PER GLI OVER 50

L’invito del presidente della Regione è giunto a margine dell’inaugurazione dell’hub vaccinale pediatrico “Humanitas” in corso Principe Oddone 30 a Torino (nella fotogallery in basso), proprio alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50. Obbligo che prevede, dall’inizio di febbraio, l’elevazione di multe per quanti, a partire da quella fascia di età, non si siano ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid.

A GENNAIO 1,3 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI

Rinnovando l’appello ad immunizzarsi, il presidente Cirio ha anche ribadito che “tutti quelli che hanno aderito sono stati chiamati entro la data di oggi per permettere loro di arrivare in regola con la scadenza del 15 febbraio. Abbiamo, infatti, centrato l’obiettivo di vaccinare entro il 31 gennaio tutte le persone a cui scadeva il green pass, dopo le modifiche che ci sono state comunicate a dicembre. Solo in gennaio abbiamo fatto in Piemonte 1 milione e 300 mila vaccini“.

OBIETTIVO: VACCINARE IL PIU’ POSSIBILE

Tuttavia, ha aggiunto ancora: “la quota di persone che ancora non ha aderito otterrà questa possibilità in più perché la nostra finalità è vaccinare in fretta e il più possibile“.

NUMERO OCCUPAZIONI OSPEDALIERE IN CALO

Per il governatore del Piemonte: “il numero delle occupazioni ospedaliere di questi giorni ci stanno dicendo che nonostante il tasso di positività coinvolga ancora migliaia di persone è un quinto rispetto a quella dello scorso anno e questo è il vaccino che lo ha prodotto”.

DA DOMANI ACCESSO LIBERO AI VACCINI PER OVER 12

Infine un annuncio, questa volta rivolto agli over 12: “domani quelli che non si sono ancora vaccinati avranno accesso diretto alle prime dosi”. “Noi vogliamo prendere per mano le persone che hanno paura e portarle a vaccinarsi”, ha concluso il presidente Cirio.