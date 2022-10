Nuovo ospedale Torino Ovest, incontro tra Regione Piemonte e Comune [VIDEO]

Prosegue il dibattito sul nuovo ospedale di Torino Ovest: Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, e Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, hanno parlato in conferenza nell’incontro odierno tra gli enti per individuare la soluzione migliore.

L’area selezionata per l’ospedale dovrebbe essere alla Pellerina, tra corso Regina Margherita e corso Lecce, in sostituzione del Maria Vittoria. Operazione da 185 milioni di euro circa: il Comune ha già consegnato tutte le indicazioni che saranno prese in esame dalla Regione Piemonte. L’obiettivo, come dichiarato da Cirio, è completare la localizzazione entro fine novembre.

IL VIDEO di Tonino Di Marco