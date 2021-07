Nuovo ospedale, si ricomincia. E Nichelino propone Debouchè

«Costruiamo l’ospedale nell’area Debouchè. Evitiamo di perdere ulteriore tempo per realizzare un’opera necessaria a tutta la comunità».

All’indomani della lettera dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, che ha annunciato la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro che dovrà confrontarsi sullo studio comparativo di Ires sulle aree di Vadò, a Moncalieri, Cambiano e Villastellone, è il sindaco di Nichelino Giampero Tolardo ha lanciare l’ultima sfida per la realizzazione dell’ospedale che dovrà servire la zona sud di Torino, chierese e carmagnolese. Lo ha fatto con una lettera in cui ha messo nero su bianco le potenzialità dell’area.

«L’ennesimo gruppo di lavoro voluto dall’assessore regionale Luigi Icardi e alcune voci con le quali si vorrebbe portare il tempo indietro di 7-8 anni, ci preoccupano. Non vorremo che, per l’ennesima volta, la realizzazione di un’opera così importante per tutta l’area sud e non solo, rimanesse nuovamente incagliata tra pareri, forzature politiche e differenti valutazioni, annullando le decisioni prese negli ultimi anni» scrive il primo cittadino. «La pandemia ci ha fatto capire molte cose e tra queste, sicuramente, quanto sia importante avere un servizio sanitario efficiente e all’avanguardia, che passi anche attraverso strutture innovative e moderne».

Per Tolardo, l’area in questione avrebbe tutte le caratteristiche necessarie: già soggetta a uno studio particolareggiato per la costruzione di centinaia di nuovi alloggi, è vicino allo svincolo della tangenziale, vede la presenza di un’importante Rsa e del distretto sanitario di Debouchè. In quest’ottica inoltre gli ospedali di Carmagnola e Chieri rimarrebbero attivi, come presidi di Comunità, e si ridurrebbe inoltre la “fuga” dei pazienti verso Torino. «Credo quindi – conclude il sindaco – che sia arrivato il momento delle scelte e delle decisioni ed è per questo che, dopo essermi confrontato con la mia maggioranza, alcuni sindaci dell’area interessata e i proprietari dell’area stessa, ho deciso di avanzare questa proposta». Un’ipotesi che nelle more del progetto troverebbe anche l’appoggio del sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. «Il sindaco Tolardo propone una suggestione per superare quello che ormai appare evidente essere un pregiudizio politico, non l’individuazione di un sito. Se la proposta riuscirà a fare sintesi dei comuni e della Regione rispetto all’urgenza dell’ospedale può essere un’ipotesi plausibile che condivido».