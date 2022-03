Nuovo amore per la Hunziker? Ecco chi è Giovanni Angiolini

«Gli sbagli più belli sono quelli in amore perché ti fanno vivere intensamente: soltanto così puoi andare avanti. Mi piace buttarmi. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore che fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo». Parole di Michelle Hunziker qualche giorno fa a “Chi”. E a giudicare dalle ultime immagini lei ha scelto di buttarsi di nuovo.

Lo scoop arriva dal settimanale tedesco “Bunte”, molto interessato ai suoi sviluppi sentimentali perché anche in Germania la conduttrice italo-svizzera è popolarissima. La rivista mostra alcune foto della Hunziker insieme a Giovanni Angiolini, medico ed ex gieffino, che è andato a trovare nella sua Sardegna. Passeggiano insieme ma soprattutto si baciano, non propriamente come due amici (anche perché non risultava che fossero tali).

E così, a due mesi dall’annuncio della separazione da Tomaso Trussardi, Michelle sembra già pronta per ripartire al fianco di un altro uomo. Ma se di lei ormai conosciamo (quasi) tutto, è bene ricordare chi è Giovanni a chi si fosse perso alcuni pezzi della sua vita.

Classe ’81 e originario di Sassari, gran fisico, è un rinomato ortopedico. Ma nel 2015, mentre stava affrontando il periodo della specializzazione, è stato uno dei protagonisti del reality show di Canale 5. Come concorrente del Grande Fratello 14 è durato poco, perché il suo ospedale l’ha messo di fronte alla scelta: o continuare nella Casa più spiata d’Italia oppure perdere l’opportunità di diventare medico a tutti gli effetti, almeno lì.

Lui era uscito ma da allora è diventato popolarissimo: ha curato una rubrica medica a “I Fatti Vostri” su Rai 2 e poi è stato ospite in altre trasmissioni come “Buongiorno Benessere”. Le cronache sentimentali parlano di una breve storia con Giulia Salemi e di una più lunga con Mary Falconieri, concorrente del Grande Fratello nella sua stessa edizione. Era finita per un presunto tradimento dell’affascinante dottore che adesso torna di moda.