Nuovi campi da calcio e volley, via ai lavori scelti dai cittadini

Sono partiti i lavori per il rifacimento del campo sportivo di via Midana, con gli anni diventato praticamente inagibile. Finanziato attraverso la seconda edizione del Bilancio Partecipativo 2020, il progetto “C’era una volta il parco sportivo di Via Midana” è stato presentato e votato dai cittadini. Prevede la realizzazione di un campo da calcetto e uno da pallavolo.

«Doveva esserci anche un campo da padel – spiega l’assessore Luigi Carignano – Ma per motivi tecnici non è stato possibile. C’era un problema dovuto alla presenza dei garage sotto il terreno di costruzione del campo. Dalla perizia tecnica è venuto fuori che il solaio non si poteva forare: non ci garantivano la tenuta delle vetrate. Quindi, per motivi di sicurezza, abbiamo preferito non intervenire».

Al suo posto ci sarà un campo da skate o tavolini da ping pong. Per il campo da padel tutto è rinviato all’edizione 2021 del Bilancio Partecipativo: «Lo scorso anno ha vinto un progetto simile in zona Serena: un piccolo impianto sportivo adatto a ospitarlo». I Bilanci Partecipativi hanno un budget che viene stabilito annualmente. Quello per il campo di via Midana ammonta a circa 100 mila euro. E l’impianto sarà pronto in poco tempo.

«Ci vorrà circa un mese» garantisce l’assessore Carignano. Una volta aperto, il nuovo complesso sarà a libero accesso: «Per quanto riguarda il campo da padel di zona Serena, penseremo a un gestore per le aperture e l’organizzazione». E intanto uscirà la quarta edizione del Bilancio Partecipativo pinerolese: «Per il progetto del 2022 si potrà votare online o in municipio dal 22 al 25 novembre». Potranno scegliere l’iniziativa che preferiscono tutti i residenti che hanno compiuto 16 anni.