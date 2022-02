Nuovi acquisti verso l’esordio. E Vlahovic se vede l’Hellas…

La Juve non ha mai vinto nelle ultime quattro partite giocate in campionato contro il Verona. Da Juric a Tudor, gli scaligeri sono rimasti, nonostante il cambio in panchina avvenuto la scorsa estate, un brutto cliente da affrontare per la Vecchia Signora. La Juve, però, dopo una sessione di mercato a dir poco scoppiettante riprende il campionato dopo la sosta con il vento in poppa e l’entusiasmo che hanno riportato nell’ambiente lo sbarco di due acquisti del calibro di Denis Zakaria e di Dusan Vlahovic.

I due hanno provato subito a immergersi nella parte e a mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri e potrebbero scendere in campo da titolari domani sera all’Allianz Stadium contro il Verona. Tra i bianconeri non ci sarà Locatelli, fermato per un turno dal giudice sportivo, e per questo potrebbe toccare subito al centrocampista svizzero. D’altronde, a metà campo, con la partenza di Bentancur e Ramsey, il probabile rientro dagli Usa all’ultimo di McKennie, la Juventus di Allegri può considerarsi a tutti gli effetti in emergenza.

Possibile, dunque, che Allegri schieri un centrocampo formato da Rabiot, Arthur e Zakaria. In attacco, invece, spazio a Dusan Vlahovic. Il numero 7 serbo, in carriera, ha già segnato due gol agli scaligeri: l’ex viola è entrato nel tabellino dei marcatori lo scorso anno, sia all’andata sia al ritorno. Al suo fianco potrebbe giocare Morata mentre Dybala, rientrato solo ieri in allenamento, potrebeb partire dalla panchina.

Non sarà invece, della sfida perché squalificato, il giustiziere bianconero dell’andata, ovvero quel Giovanni Simeone autore della doppietta che ha dato la vittoria agli Scaligeri. In generale Juventus e Verona sarà sfida delle squadra che segnano più reti negli ultimi 15 minuti di partita di tutta la Serie A. Infine, ieri è tornato a disposizione Perin, negativizzatosi dal Covid.