Nuova viabilità al ponte Mosca: il cantiere cancella i parcheggi

Se le sponde della Dora continuano a essere ricettacolo di tossici e perdigiorno, una buona notizia per Aurora arriva dal cantiere dell’area ponte Mosca dove ieri è iniziata la fase B che prevede l’allargamento delle operazioni lungo il marciapiede e la strada. Da alcune ore tra via Aosta e corso Giulio Cesare è impossibile parcheggiare, grazie ai new jersey collocati da quegli stessi mezzi che stanno ripulendo l’intera ex area della Città Metropolitana. A fronte di qualche posto auto in meno, tuttavia, ecco un intervento di restyling atteso da una vita di cui potrà beneficiare tutto il quartiere.

Gli interni dell’enorme isolato sul territorio della Circoscrizione 7, inoltre, sono stati completamente sgomberati e in alcuni casi distrutti: non c’è nemmeno più traccia del rudere in cui dieci anni fa un romeno venne brutalmente ucciso al termine di una lite. Mentre continuano le bonifiche, ben visibili (oltre le transenne) anche sul lato di corso Brescia. Le operazioni di recupero si concluderanno, come già detto, entro il 2024. Burocrazia permettendo, ovviamente,

Per l’area Ponte Mosca, abbandonata da 24 anni, è prevista la nascita di uno studentato da 525 posti ad opera del gruppo The Student Hotel, con 2mila metri quadrati di Collab, un hub per i co-workingun, auditorium con cinema serale e un rooftop bar con piscina. Il tutto per un investimento pari a 65 milioni di euro chiamato a dare un colpo di grazia al degrado lungo le sponde della Dora. Aspettando di sapere cosa ne sarà degli altri due buchi neri del borgo: le ex officine Grandi Motori e l’Astanteria Martini.