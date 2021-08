Nuova protesta dei No Green Pass a Torino: in 5mila in piazza

Nuova protesta dei “No Green Pass” nella serata di oggi in piazza Castello, la quinta nelle ultime settimane.

Un giorno dopo l’entrata in vigore delle nuove regole riguardanti la certificazione verde e l’accesso ai locali e agli eventi, cinquemila persone si sono riunite nel tardo pomeriggio in piazza Castello per protestare contro il Green Pass, a favore della libertà vaccinale. «Basta dittatura sanitaria» e «Non esiste pass per la libertà» si legge nei cartelli dei manifestanti. La rabbia dei “No Green Pass” continua a farsi strada a Torino.