Nuoto, Fresia fa sognare l’Aquatica Torino: storico bronzo agli Assoluti Invernali di Riccione

È un giorno storico per l’Aquatica Torino, atteso quindici anni. Era tanto tempo, infatti, che il sodalizio di corso Galileo Ferraris attendeva una medaglia agli Assoluti di nuoto. È arrivata oggi grazie a Francesca Fresia, che negli Assoluti Invernali di Riccione ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nei 400 misti, giungendo alle spalle di Ilaria Cusinato e Anna Pirovano. Un risultato ottenuto con il tempo di 4’38”42, nuovo record personale per la nuotatrice dell’Aquatica.

L’imperiese, classe 2000, si era già messa in luce nella giornata di ieri, giungendo quarta nei 200 misti, segnando anche in quel caso il record personale. «Sono estremamente contenta del risultato odierno – ha affermato Fresia – ma ero già soddisfatta di quanto avevo fatto ieri. Non potrei essere più felice di così, in due giorni ho fatto registrare i miei primati personali nei 200 e 400 misti. È un risultato importante che arriva a stagione appena iniziata e ciò mi rende ancora più contenta».

Oltre a Fresia, martedì erano arrivati i primati personali anche di Sara Pusceddu, quinta nei 200 dorso, e Giada Gorlier, nona sempre nei 200 misti. Non poteva esserci un inizio migliore per l’Aquatica Torino.