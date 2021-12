Nuoto, due ori per il torinese Miressi ai mondiali in vasca corta

Il torinese Alessandro Miressi grande protagonista della giornata conclusiva dei mondiali di nuoto in vasca corta di Abu Dhabi. Il 23enne delle Fiamme Oro ha vinto i 100 stile libero con il nuovo record italiano di 45”57, un centesimo meglio del precedente, beffando lo statunitense Ryan Held (45”63) e il canadese Joshua Liendo Edwards (45″82).

Altro oro per Miressi nella staffetta 4×100 mista maschile, nella squadra completata da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi e Matteo Rivolta. L‘Italia ha chiuso in 3’19”76 precedendo Usa e Russia. “Sono veramente felice, è un risultato che cercavo da tempo e che è arrivato in una gara molto combattuta”, le parole di Miressi dopo il trionfo nell’individuale. Poi il bis in staffetta.