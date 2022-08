Nozze costose e poi subito i figli: «Io mamma? Ho avuto dei cani»

Potesse tornare indietro, Federica Pellegrini non lo rifarebbe. O meglio, cambierebbe progetto perché sposarsi a Venezia, nonostante sia la sua città, è diventata un’impresa più difficile che preparare un’Olimpiade. L’ha confessato serenamente al Corriere anche se l’attesa per il grande evento la carica.

«Al momento non sono molto agitata: è più facile prepararsi per le nozze che per una gara importante, sono abituata ad altre pressioni. Anche se un matrimonio a Venezia è un bello sbattimento. Città complicata e, soprattutto, dispendiosa». Ormai però la macchina è partita e quel giorno succederà tutto quello che sta pianificando: «Io sono credente, Matteo anche, forse un po’ meno. Avevamo pensato di sposarci in spiaggia all’inizio: le famiglie storcevano il naso, ma insomma è il nostro matrimonio. Però era complicato come logistica, ‘e se poi piove?’. Così abbiamo scelto Venezia e non poteva che essere in chiesa». La chiesa è quella di San Zaccaria, la data il 27 agosto anche se lei ha negato.

Poi il viaggio di nozze che sarà «in America, nei nostri luoghi del cuore. Eravamo abituati a fare un collegiale tutti gli anni, ci mancano. Il giro del mondo è un desiderio da tempo ma per ora rimandiamo». Anche perché lei tornerà a dedicarsi alla sua nuova carriera da dirigente sportivo e lui ad allenare i suoi atleti a Verona.

Formalizzato il rapporto, ci sarà spazio anche per i figli: «Difficile dire che mamma sarò. Coi cani sono molto brava e mi hanno detto che è un buon test. Anche se devo dire che con quattro cani un pochino la voglia di maternità si è attenuata. Stiamo cercando una casa più grande, con un giardino, se riuscissimo a trovare la soluzione giusta su Verona si accelererebbe anche tutto il resto».

Fatto il giusto appello, la Fede nazionale conferma che per lei l’amore vince su tutto, anche a costo di attirarsi antipatie: «So che molti dicono che l’amicizia sia più importante. Io non ho mai avuto un rapporto di amicizia più forte dell’amore che in quel momento provavo per un uomo. Invidio quelli che hanno degli amici da sempre, che si sentono tutti i giorni, si raccontano tutto. Matteo ce l’ha un amico così. Adesso ci sono delle ragazze, con cui sta crescendo un buon rapporto ma non dico chi perché non voglio portare sfiga».