Novità in TV: Chiambretti in prime time con i bambini

“Se i tuoi bambini adorano mettersi in gioco e vorresti far loro provare qualcosa di nuovo, ho qui per te una notizia fantastica”, così recita l’annuncio di un casting Mediaset curato dalla Sdl 2005 di Sonia Bruganelli, ovvero, la moglie di Paolo Bonolis. E, secondo le prime indiscrezioni uscite dagli uffici del Biscione, si tratterebbe della selezione di piccoli talenti per la prossima trasmissione di Piero Chiambretti. Il conduttore torinese, infatti, tornerà da gennaio in prima serata su Canale 5, un orario dal quale manca da quattro anni, dai tempi di “Cr4-La Repubblica delle donne”, con una nuova trasmissione dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni. Notizia della notizia il titolo, anticipato da TvBlog, che dovrebbe essere “La carica dei 100 e 1”, dove cento è esattamente il numero di bambini che invaderanno lo studio di Chiambretti. Sarà un talent in cui i piccoli avranno modo di esprimersi in libertà e dove non saranno messi sotto pressione. Non ci saranno né vincitori né vinti, in sostanza e, tantomeno, giudici a pronunciare il loro verdetto. Non è la prima volta che Piero Chiambretti si avvicina all’universo dei bambini, un universo sempre apprezzato ma conosciuto tardi, dopo la nascita della sua Margherita avuta dieci anni fa con la ex fidanzata Federica Laviosa. Il primo esperimento lo fece proprio quattro anni fa con uno spin off dal titolo “La Repubblica delle bambine”. Andò bene, da qui il progetto che adesso vedrà la luce. Una soddisfazione enorme per papà Chiambretti che non si stacca un attimo dalla figlia – «è la mia vita», ama commentare a chi lo interroga sul tema -, una luce in fondo al tunnel dopo che negli scorsi mesi ha dovuto affrontare la ex in tribunale per discutere del ridimensionamento dell’assegno per la piccola.