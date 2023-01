Nove mesi per la visita a un malato di diabete: «E io rischio di morire»

Il diabete è una malattia pericolosa e se non viene curata adeguatamente può portare al coma e alla morte. Ma per prenotare una visita in ospedale a Torino ci vogliono fino a nove mesi di attesa. Lo sa bene Mario, nome di fantasia, il pensionato che lo scorso mercoledì si è rivolto al presidio sanitario specializzato in diabetologia San Giovanni Antica Sede in via Cavour. «Il primo posto libero è a ottobre, faccio in tempo a morire» dice Mario, mentre monitora a casa sua il tasso glicemico nel sangue ampiamente fuori controllo. «Il livello di glicemia da non superare è 100, ma la macchinetta è arrivata a segnare 231» spiega il settantenne, molto preoccupato per le sue condizioni di salute e arrabbiato con la sanità pubblica che abbandona chi come lui soffre di diabete. Spaventato per il livello glicemico oltre due volte fuori norma Mario ha così contattato il suo medico di base, si è fatto prescrivere la visita e si è rivolto ai vari ospedali della città. «Al San Giovanni Vecchio mi fanno aspettare nove mesi, all’ospedale Valdese non hanno posto fino a giugno, il primo buco libero è a maggio in un ambulatorio in corso Toscana. Nel frattempo però io rischio la vita» si lamenta il pensionato che sta cercando di prenotare l’esame in altri ospedali fuori Torino. Insomma, un vero e proprio calvario fatto di attese, ansia e rabbia. Nel frattempo però, nonostante i farmaci prescritti dal medico, il livello glicemico nel sangue sta continuando a crescere a dismisura. «Uno specialista mi ha spiegato che con questa quantità di zuccheri nel sangue rischio di andare in coma. Potrei anche rivolgermi a un centro privato ma, oltre al costo, non sarebbe comunque la stessa cosa» racconta Mario che per ben cinque volte al giorno, prima e dopo i pasti, è costretto a bucarsi un polpastrello con un ago, la goccia di sangue che esce viene analizzata dal reflettometro, un apposito strumento che misura la glicemia. «Solo con la visita ospedaliera – puntualizza – è possibile fare il piano terapeutico dell’Asl che prevede esenzioni per gli esami medici e una fornitura gratuita di strisce e aghi che mi permettono di monitorare costantemente la glicemia da casa». Mario negli ultimi mesi ha anche perso peso perché il diabete, come dice la parola di origine greca, significa “passare attraverso”. «In sostanza tutto quello che mangio viene espulso dall’organismo. Ho perso almeno cinque chili nelle ultime settimane, sono molto preoccupato ma a quanto pare alla sanità non interessa. Il medico mi ha detto di cambiare la terapia, io l’ho fatto ma i livelli di glicemia nel sangue sono aumentati ancora di più. In tutto ciò la sanità territoriale è completamente assente». Mario ci tiene a fare un appello alle istituzioni. «Nella mia situazione ci sono migliaia di persone, questo diabete è più frequente tra gli anziani. Mi auguro – sottolinea il settantenne – che si faccia qualcosa per migliorare la situazione sviluppando le case di comunità territoriali, è inammissibile pensare che non ci si possa curare nel capoluogo piemontese e si debba necessariamente andare fuori città per non dover attendere dei mesi una visita in ospedale che certamente dà maggiori garanzie e tutele rispetto a un esame fatto privatamente».