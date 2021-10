Notte fonda Juve: Simeone show, bianconeri ko anche a Verona (2-1)

Juve sempre più giù: seconda sconfitta consecutiva per i bianconeri, ko anche a Verona contro l’Hellas con il risultato di 2-1.

SIMEONE SHOW, DOPPIETTA

Decisivo un super Giovanni Simeone, ancora al gol dopo il poker rifilato alla Lazio. Il “Cholito” ha aperto le marcature all’11’ con un tap-in sottoporta ed ha raddoppiato tre minuti dopo con un gran tiro a giro finito all’incrocio dei pali.

INUTILE LA RETE DI MCKENNIE

Notte fonda per gli uomini di Allegri, che nel secondo tempo hanno tentato il tutto per tutto trovando, poi, all’80’ la rete di McKennie (seconda in due partite) che ha riaperto il match. Inutile il forcing finale: finisce 2-1 per gli scaligeri.

POTENZIALE -16 DALLA VETTA

La classifica sorride sempre meno alla Juventus, che scivola al nono posto, sorpassata proprio dallo stesso Verona. Bianconeri che potrebbero scivolare addirittura nella parte bassa della classifica in attesa delle partite di domani. Il distacco dalla vetta è di -13 punti ma potrebbe peggiorare ulteriormente in caso di vittorie di Milan e Napoli domani.