Notte degli Oscar e ire postume: Harry e Meghan sotto i riflettori

Harry e Meghan, una coppia da Oscar e infatti succederà. Perché dopo le indiscrezioni della stampa britannica, ormai tutti si aspettano di vederli nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 sul palco della cerimonia più importante per il cinema mondiale, al Dolby Theatre di Los Angeles. Come ha spiegato il Sun, all’inizio la coppia era stata scelta per premiare la miglior attrice. Ma la presenza nella cinquina di Kristen Stewart, interprete di Spencer che è il biopic sulla vita di Lady D ha fatto cambiare idea a tutti.

Così la mossa per convincerli è stata un’altra: consegneranno il premio al miglior film e ne approfitteranno per fare un appello dal palco contro la guerra in Ucraina. Un corteggiamento che andrebbe avanti almeno da due anni e al quale fino ad oggi avevano resistito. Ma anche loro cederanno, soprattutto perché alla Markle non pare vero rientrare nell’ambiente che ha frequentato per anni e farlo come duchessa, nonostante abbiano rinunciato di fatto ai titoli. Una nuova passerella mentre d al l’Inghilterra rimbalza un’altra polemica.

Perché secondo Christopher Andersen (autore di “Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”), citato dal tabloid ’Mirror’ all’epoca della clamorosa rottura tra Harry e la sua famiglia prima del viaggio in Canada e successivamente negli Stati Uniti, il più arrabbiato sarebbe stato il principe Filippo.

«Ci sbagliavamo su Meghan Markle», avrebbe detto alla regina infuriato non appena era venuto a conoscenza della notizia. Nessuno era stato informato, nemmeno la potentissima nonna, e il marito di Elisabetta l’aveva considerato un tradimento da parte del nipote che tanto amava. E secondo Andersen, anche il principe Carlo avrebbe avuto una reazione “scioccante” alla decisione del trasferimento. Ci sarebbe stata anche una lunga conversazione telefonica tra Harry e suo padre nella quale Carlo gli avrebbe chiesto «di provare a risolvere il problema». Buckingham Palace ha deciso di non commentare per non dare risalto a semplici indiscrezioni.