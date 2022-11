Un amico lettore, Alfredo, sostiene che l’accanimento con cui viene criticato il mondiale in Qatar deriva dal fatto che ne siamo stati esclusi. Una specie di “nondum matura est” detto dall’Italia a proposito dell’uva iridata che non è riuscita a raggiungere. Ci sta, in parte. Ma la candidatura di un paese inadatto al calcio e politicamente scorrettissimo come il Qatar ad ospitare un mondiale era così strampalata ed evidentemente pagata, che le critiche sono piovute ben prima che l’Italia ne fosse esclusa. Più centrata è invece la critica (della serie “trave-pagliuzza”) avanzata da Alfredo sulle nostre colpe. In effetti avremmo poco da insegnare al Qatar in fatto di strapotere e cattivo uso del denaro noi che inventiamo le plusvalenze per falsificare i bilanci (anche di società quotate in borsa), noi che cerchiamo pateticamente di inventare una Superlega a inviti (dove creare debiti ancor più di adesso), per permettere l’accesso al calcio di vertice solo alle corazzate miliardarie. Anche sul piano morale abbiamo i nostri peccati, noi, che senza ricordare la Norimberga del 2006 (calciopoli) abbiamo le tifoserie di curva in mano alla criminalità organizzata che ricatta le società e gestisce il bagarinaggio, noi che abbiamo i massimi livelli arbitrali coinvolti in traffico di droga, noi che tarocchiamo gli esami universitari di Italiano indispensabili per tesserare un extracomunitario. Fatto questo atto di contrizione, però, godiamoci questo mondiale almeno come spettatori. Infatti Alfredo conclude “mi gusterò le partite da tossicodipendente del calcio, consapevole del barnum planetario che esso è diventato”. Anche io, anche noi, Alfredo. Tanto c’è poco da fare.

collino@cronacaqui.it