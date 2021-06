Non vogliono pagare i prodotti in un minimarket di via Rossini: due arresti

In due sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante venerdì sera per tentata rapina in concorso. Intorno alle 22, i due sono entrati in un minimarket di via Rossini e, dopo aver prelevato alcuni prodotti, si sono diretti verso l’uscita senza pagare.

Quando il titolare del minimarket si è messo di traverso per non farli uscire, esigendo di essere pagato, questi lo hanno minacciato dicendogli che lo avrebbero accoltellato. Il titolare dell’esercizio, però, ha chiamato la polizia che di lì a breve ha provveduto al fermo dei rei.