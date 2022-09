Non solo Wanda, anche Zaira lascia il marito dopo otto anni

Esagerate sempre, altrimenti non potrebbero essere sorelle. Giusto il tempo di somatizzare la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ed ecco che ne arriva un’altra in famiglia. È quella di Zaira, che ha ufficializzato l’addio all’attuale marito, Jakob Von Plessen, con un post sui social: «Dopo 8 anni indimenticabili insieme, abbiamo deciso di separarci e dare un’altra possibilità a questa famiglia, mantenendo l’amicizia e l’amore per i nostri figli, che ci uniranno per sempre. Spero che sappiate capire e rispettare questo momento familiare. Grazie, Zaira». Ad unirli rimarranno comunque i due figli, Milaika e Viggo.

Ma in questa storia entrano anche altri figli. O meglio, quello che Maxi Lopez (ex attaccante anche del Torino) aspetta dalla sua compagna, la modella svedese Daniela Christiansson dopo i tre maschi nati dal matrimonio con Wanda Nara. La Christiansson ha mostrato la foto dell’ecografia nella quale si intravvede la creatura e Wanda ha reagito. Ha condiviso il post nelle sue stories di Instagram e ha commentato con un eloquente «congratulazioni, la famiglia si allarga».

Poi ci sono altre stories. Quelle che ha condiviso con i suoi follower durante una diretta… dal suo divano. «Ogni volta che c’era da metterci la faccia, ho detto tutto, le cose buone, quelle brutte, quelle belle, quello che nessuno direbbe o quello che a volte si deve tenere tra quattro mura. Le vibrazioni negative di alcuni mi buttano giù. Ho dormito a casa di Zaira e quando sono tornata a casa la tv era accesa e giuro che la spegnerò perché sono amareggiata. Non riesco a credere a quanto sia facile inventare le cose».

Chi manca all’appello? Mauro Icardi, distante migliaia di chilometri perché impegnato in Turchia con il Galatasaray. Eppure ha voluto partecipare anche lui alla diretta, con un messaggio dal sapore ambiguo: «Ti amo». Poi sul suo profilo Instagram, Icardi ha condiviso una foto che lo ritrae mentre bacia Wanda Nara, durante le loro vacanze in Rwanda, e un cuore come didascalia. Capirli, non è davvero semplice.