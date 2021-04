Non si ferma all’alt e si dà alla fuga: arrestato dai carabinieri di Orbassano

Un uomo di trent’anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato dai carabinieri di Orbassano per resistenza a pubblico ufficiale. Il 30enne, in particolare, non si è fermato all’alt dei militari durante un posto di controllo notturno in strada Gerbido.

I militari si sono lanciati all’inseguimento del fuggitivo, che giunto a Rivalta ha abbandonato la vettura di cui era alla guida e ha proseguito la sua corsa a piedi, per i campi, prima di essere bloccato. Una volta raggiunto, l’uomo ha dato vita a una violenta colluttazione con i carabinieri, che faticosamente sono riusciti ad arrestarlo.