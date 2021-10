Non rispetta le norme anti Covid: chiuso minimarket di via Exilles

Un minimarket di via Exilles, nel quartiere Parella, è stato sanzionato e chiuso per 5 giorni dagli agenti del Commissariato San Paolo perché non sono state rispettate le normative anti Covid vigenti: mercoledì, in tarda serata, si è presentato all’interno dell’esercizio un cliente sprovvisto di dispositivi di protezione. Sanzionato anche lui insieme all’esercente.