Non rispetta le norme anti Covid: chiuso (e multato) kebab in corso Orbassano

Controllo straordinario del territorio nel quartiere San Secondo di Torino. Il bilancio del servizio effettuato giovedì pomeriggio dagli agenti del commissariato locale, con l’ausilio dei colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, delle unità cinofile e della Polizia Municipale, è di due arresti e un locale chiuso.

Dietro le sbarre sono finiti due italiani di 22 e 23 anni sorpresi a spacciare nei giardini pubblici di via San Marino 119. Al 22enne sono stati sequestrati 27 grammi di hashish, mentre a casa del 23enne i poliziotti hanno recuperato 250 grammi di cannabinoidi. La droga, già suddivise in dosi da smerciare: nelle chat telefoniche i due pusher parlavano di ‘birre’ per non destare sospetti.

Inoltre, gli agenti hanno controllato due esercizi pubblici. Chiuso per cinque giorni un kebab pizzeria di corso Orbassano, che ha anche ricevuto una multa di 500 euro per la mancata esposizione del cartello indicante la capienza massima consentita all’interno e per la mancata sanificazione dei locali.

A un ristorante bar in via San Secondo, invece, sono state comminate sanzioni per 1516 euro in quanto il frigorifero ero privo del manometro e mancava la tabella dei prezzi dei prodotti e bidoni idonei per la raccolta rifiuti.

LEGGI ANCHE:

Il Po invaso dalle alghe: «La puzza di fogna fa scappare tutti i turisti»