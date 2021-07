Non può assistere alla partita dagli spalti? Gli è stato negato l’ingresso allo stadio? Guardate cosa si inventa, allora, il tifoso immortalato in questo video, per non perdersi neanche una giocata della sua squadra del cuore: affitta una gru e si gode il match dei suoi beniamini, dall’alto, in perfetta solitudine. Senza che nessuno possa dirgli niente. A dir poco…geniale!!