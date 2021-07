«Non posso cantare se gioca l’Italia e adesso rischia anche Cervere»

La passione per il calcio più forte degli interessi personali. Non ci ha pensato due volte Antonello Venditti a spostare la data dell’inizio del lungo tour “Unplugged Special 2021” che si sarebbe dovuto inaugurare proprio questa sera allo Stupinigi Sonic Park. La decisione, infatti, è stata presa d’istinto dal cantautore romano la notte del 26 giugno dopo il match Italia-Austria che ha portato la nostra Nazionale ai quarti di stasera contro il Belgio. Il tutto è documentato da un video girato dallo stesso Venditti (condiviso sulla pagina fb di CronacaQui) a bordo della sua barca stanziata a Palermo in compagnia di una coppia di amici e di Salvatore Ficarra. E, come si documenta, è proprio quest’ultimo a dare man forte alla decisione di Venditti. «Ragazzi io devo subito avvisare Stupinigi – ha detto, infatti, l’Antonello nazionale – devo debuttare con il tour proprio il 2 luglio. Ma non posso, o apro e faccio vedere la partita a tantissime persone o mi sposto al giorno dopo, il 3 luglio». Immediata la reazione di Ficarra: «Devi assolutamente spostare subito, avvisa Stupinigi». E c’è di più. «Se dovessimo passare il turno giocheremmo il 6 luglio, il giorno del mio live a Cervere, quindi, dovrei spostare anche quello». Con l’immediato intervento di Ficarra: «Cavoli ogni live una partita, chiedi immediatamente a Sarzano (il manager, ndr) di fissarti una data per l’11 luglio così ci giochiamo pure la finale…». Un siparietto davvero delizioso in cui non sono mancati momenti scaramantici. «Abbiamo vinto quando hai preso le fragoline con la panna – ha continuato scatenato Ficarra – il 2 luglio, quindi, fragoline e panna Antonello mi raccomando».

I biglietti di stasera sono, ovviamente, disponibili anche domani.