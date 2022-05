«Non perdono i tradimenti, mi hanno fatto stare male»

Wanda Nara è come un elefante, può archiviare ma di certo non dimentica. E anche se ormai sono passati sei mesi dalla scappatella, più tentata che reale, di Mauro Icardi, la memoria dei fatti è ben impressa nella sua mente. E lo conferma rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram. Una in particolare, quella sul tradimento: «Non ho mai potuto perdonarlo ma ammiro la gente che lo fa. Riesco ad avere eccellenti relazioni con i miei ex però do talmente tanto nelle relazioni che non posso perdonare. Che male mi ha fatto!». La loro però è una coppia sempre al centro dell’attenzione. E allora come fa a farsi scivolare sempre tutto addosso? «La mia famiglia e i miei amici sanno la verità di come sono e questo mi lascia tranquilla. Mi fanno male le bugie e non posso farci nulla ma ho imparato che non posso sempre dare spiegazioni a tutto».

Intanto però Wanda ha vinto, la sua rivale no. E adesso arriva il messaggio che chiarisce tutto sul presente e il futuro della coppia con Mauro Icardi. Lo ha confermato con un’intervista al magazine “Hola!”. Non ha confermato se sta frequentando di nuovo il suo ex, Armando Mena, ma ha detto di essere concentrata «sul mio lavoro, sui miei figli, quindi sto molto bene. Il mio uomo ideale? Credo che non ci sia un uomo ideale, non ho mai avuto un ideale». E ha spiegato di essere stata travolta da tanta attenzione mediatica che l’ha fatta soffrire molto ma per fortuna i suoi figli sono ancora piccoli e non hanno patito la situazione. Per ora non ne ha in programma altri, ma alla fine ha confessato di essere pentita: «Penso che tutti abbiamo cose di cui ci pentiamo, ma sono anche insegnamenti e dobbiamo prenderli così, come esperienze». Di recente, intervistata dalla versione argentina della rivista “Gente”, Wanda ha spiegato qual è il segreto del suo successo negli affari e nella vita: «Quello che ti aiuta di più quando vuoi vendere un marchio è la credibilità che hai. Per me funziona. Uso ciò che vendo. Il grande segreto è essere reali. Non posso vendere qualcosa che non mi identifichi, la gente se ne accorge».