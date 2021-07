«Non è stata solo follia ma il killer era lucido: aveva pensato a tutto»

Ha ammazzato Chiara e resta in carcere, per quanto il pm sostenga (come la difesa dell’indagato), la necessità di una perizia psichiatrica. Il delitto avvenuto nel parco dell’Abbazia di Monteveglio (Bologna), presenta anche una diversa chiave di lettura. Non è stata pazzia, almeno non solo. Spiega l’avvocato Giovanni Annunziata, che assiste la famiglia di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a coltellate da un coetaneo: «C’è la premeditazione che è un elemento da non sottovalutare, è una condotta che definirla disumana è poco. È un atto di ferocia pianificato e concepito prima, studiato e sviluppato in tutte le sue dinamiche». Tant’è che ieri il Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna, accogliendo le richieste della procura, ha disposto la carcerazione per il 16enne omicida. La convinzione dell’avvocato della famiglia della vittima è che «non c’è follia. Si evince dalla ricostruzione degli eventi: una persona che ha la lucidità di cancellare le chat, di tornare a casa e di rispondere al cellulare come se nulla fosse accaduto, è poco compatibile con la follia. Ho nominato dei consulenti di parte, un anatomopatologo e un medico legale. Chiederò di accertare la violenza, la profondità e le modalità con cui è stato inferto il colpo, perché ogni colpo ci può dire qual è l’atteggiamento psicologico del soggetto, cioè l’efferatezza. Se è stato un colpo inferto con violenza, componente che aggancia un aspetto importante dal punto di vista tecnico, che è la contestazione di una condotta di maggiore rilievo rispetto a chi infligge un colpo in modo normale». E se follia non c’è stata, allora ci dovrebbe essere dell’altro, sia riguardo al rapporto dei due ragazzi, sia nelle relazioni con altri coetanei e adulti della piccola comunità, oggi impietrita.