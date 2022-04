Non dare mai la cioccolata al tuo cane: anche un quadratino può essere veleno

Il cioccolato – anche solo un quadratino – può rivelarsi uno degli alimenti più pericolosi per il cane. Non ci sono occhioni teneri che tengano. Dobbiamo vigilare per evitare che i nostri cani ne ingeriscano anche solo un pezzetto: per loro si tratta di un vero e proprio veleno.

Perché fa male

La tossicità del cioccolato è dovuta al contenuto di teobromina – il principale alcaloide della pianta del cacao – e, in minor quantità, di caffeina. I cani non possiedono gli enzimi necessari per metabolizzarli, così si accumulano per diverse ore nell’organismo ed agiscono come tossici. La dose tossica di teobromina nel cane è di 100-150 mg/kg. Il cioccolato al latte ne contiene 154 mg/100 g. Quindi il cioccolato al latte ha un potenziale tossico inferiore rispetto al cioccolato semi-fondente, che ne contiene 528 mg/100 g, e al cioccolato fondente che ne contiene 1365 mg/100 g. Ma i rischi non si limitano alla presenza di teobromina e caffeina. Infatti gli alimenti che contengono il cioccolato presentano anche un tenore lipidico alto. Questo costituisce un ulteriore pericolo per i cani: l’assunzione di un pasto ricco di grassi può causare una pancreatite acuta, evento che può mettere a rischio la vita dell’animale ed evolvere anche in forma cronica. La pancreatite cronica determina insufficienza della porzione esocrina di tale ghiandola e/o distruzione delle insulae pancreatiche, causando una patologia chiamata diabete mellito.

E se lo mangia?

Se Fido mangia del cioccolato chiama immediatamente il tuo veterinario: saprà dirti cosa fare in base al tipo di cioccolato ingerito, al peso del tuo cane e valuterà come intervenire in base al tempo trascorso dall’ingestione. Se il tuo cane ingerisce circa 28 grammi di cioccolata per kg di peso, devi immediatamente portarlo al pronto soccorso veterinario, perché si tratta di una dose potenzialmente fatale. Se il cane è un cucciolo, è meglio in ogni caso portarlo subito al pronto soccorso veterinario. Una piccola quantità di cioccolato causerà al vostro cane solamente un disturbo allo stomaco. Probabilmente rigetterà o avrà la diarrea. Tuttavia una quantità maggiore comporterà effetti collaterali più seri.