Noia feconda

Ho sentito un signore lamentarsi per la réclame impostagli sugli schermi installati nei taxi, cioè su un mezzo che lui già paga. Errore. Non c’è differenza, concettualmente, fra réclame grafica e filmica, ed è ormai ben più d’un secolo che la prima dilaga su treni e tram. La genialità della Taxi-Tv sta nell’aver intercettato un prato vergine, uno spazio di noia che per gli spot è terra fertilissima. Non vuoi vederli? Puoi girare la testa dall’altra. Il fatto è che t’annoi, e finisci per guardarli. Loro, i pubblicitari, lo sanno bene. Apposta li hanno messi lì. Ed è solo l’inizio. Restano immense praterie di fertile noia da sfruttare. Un esempio? La nostra impazienza nelle code chiede solo d’esser distratta, perché l’attesa sembri meno lunga. E così spunteranno schiere di televisori a circuito chiuso nei pressi delle casse, al supermarket, o vicino ai display di chiamata nelle sale d’attesa delle Asl, o agli sportelli della pubblica amministrazione. Anche maxischermi sulle pensiline dei caselli autostradali. E ancora non è niente. Confessate: chi non legge al gabinetto? Pochissimi. Fumetti, riviste o libri, tutti abbiamo in bagno qualcosa per tenerci occupati in quella breve sosta rilassante. Io sono arrivato a leggere, in sforniti bagni altrui, persino i bugiardini di farmaci presi dall’armadietto dei medicinali, pur di leggere qualcosa. Vedrete: metteranno minischermi anche nelle pubbliche toilettes. E quella sarà, finalmente, la rivincita dei giornali sulla Tv. Perché uno dei vantaggi dei primi sulla seconda, è quello di poter fungere da carta igienica in caso d’emergenza. Provate a pulirvi con un tubo catodico.

