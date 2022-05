«Noi, assediati dai camion: tra pericoli e inquinamento»

Chiedono misure per ridurre l’impatto del traffico su borgo Santa Rita, zone 30 più ampie, sistemi per rallentare la velocità su via Sommariva a tutela dell’incolumità dei pedoni. E lo fanno con una lettera aperta indirizzata al sindaco Ivana Gaveglio e alla sua giunta, alla Città metropolitana e alla Regione.

A firmarla sono decine di cittadini del popoloso Borgo di Carmagnola. «Si segnala – scrivono – la sempre più allarmante situazione di viabilità, in uscita e in entrata dal territorio comunale, particolarmente pericolosa nel tratto residenziale, costeggiato dalle abitazioni di Santa Rita». Su quella porzione della città, sostengono i firmatari, ai problemi creati dal traffico già intenso si aggiunge il pericolo della velocità sia delle automobili sia, soprattutto, dei mezzi pesanti. Questi ultimi, percorrendo la strada a velocità superiore ai 50 km orari, oltre al pericolo e al rumore creerebbero vibrazioni intense nelle abitazioni «percepibili senza la necessità di alcuno strumento».

Problemi noti al Comune: la questione del traffico pesante è da sempre molto sentita in tante zone della città come Salsasio, San Bernardo e Tuninetti e per risolverlo si è spinto l’acceleratore sull’iter per la realizzazione della variante est della tangenziale ed era stato messo a punto un progetto per la realizzazione di piste ciclabili in un’ottica di mobilità sostenibile. «Da tempo si aspetta la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale e soprattutto la deviazione del traffico dalla zona residenziale, in particolare dei mezzi pesanti. Allo stato attuale la zona presenta tutti gli elementi inquinanti che da troppo tempo si segnalano a Carmagnola, elevati livelli di polveri sottili, rumorosità, vibrazioni. Sollecitiamo attenzione alla soluzione di questo annoso problema, con i molteplici risvolti critici sui cittadini».