Nodi Nicola e Belotti, Juric per la panchina

«Non mi va di festeggiare più di tanto, però ci siamo ritrovati a lottare in una situazione delicata e da veri uomini ne siamo usciti fuori: mai più ripetere campionati così, il Toro merita ben altro»: Izzo affida a Instagram un commento sulla stagione. Ed è anche il pensiero del presidente Cairo, che già dopo il pareggio che è valso la matematica salvezza ha promesso di voltare pagina per evitare altre sofferenze. Già, ma da chi si riparte? Per come ha parlato il patron, la costruzione del nuovo Toro sarà ancora nelle mani di Vagnati: un mercato estivo disastroso, a gennaio ci ha messo una pezza, così il ds può essere confermato. Poi, tantissimi punti interrogativi, a cominciare dall’allenatore. «Ha ridato motivazioni ed entusiasmo, ha fatto una bellissima rincorsa: quando fai 14 punti all’andata non è facile, dobbiamo finire il campionato e poi ci parleremo» ha detto Cairo su Nicola. Più che sui contatti per la conferma dell’attuale tecnico, da via Arcivescovado si sono concentrati su nomi nuovi: concreta la pista che porta a Juric. Il croato saluterà Verona con qualche strascico, il suo profilo è balzato in vetta alle preferenze del club granata. Si potrebbe ripartire da lui, anche se bisognerà ricostruire la squadra: il Covid fermò la rivoluzione della scorsa estate, ora sembra inevitabile. «Vagnati sta già parlando con il suo procuratore e lo devo fare anche io, dobbiamo capire bene quello che vuole lui e quello che vogliamo noi» il commento di Cairo su Belotti. Sarà il vero nodo dell’estate 2021, mentre le parole da leader di Sirigu lo proiettano a possibile nuovo capitano: il Toro vorrebbe ripartire dal portiere, altri punti fissi saranno Sanabria e Mandragora, la speranza è avere ancora Izzo e Bremer. Così almeno l’ossatura ci sarebbe, poi sono tanti gli esuberi. Per Cairo e Vagnati, il lavoro non mancherà di certo nei prossimi mesi.