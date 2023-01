No Vax, raid vandalici contro scuole e ospedali: denunciati in sei

Sei persone accusate di far parte del sodalizio oltranzista no vax “V_V” sono state denunciate dalla questura di Torino. Sono 23 i raid vandalici compiuti da più di un anno a Torino nei confronti di scuole, università, istituti di credito, ospedali, sindacati e quotidiani. Si tratta di persone comprese tra i 41 e i 53 anni, tutte incensurate, bloccate in quanto ritenute responsabili di aver partecipato a un’azione di gruppo ai danni della scuola media statale “Alberti”.

Nella circostanza in questione indossavano parrucche, abiti e zaini scuri con adesivi per celare i segni distintivi degli indumenti ed erano in possesso di radio trasmittenti, bombolette spray, estintori ripieni di vernice con pistole ad aria compressa e scale di corda con ancoraggi.

Nel corso delle successive perquisizioni domiciliari, sono state rinvenute altre parrucche, bombolette di vernice e scale, nonché magliette, bandiere, adesivi e volantini con la simbologia del sodalizio no vax. Inoltre sono stati sequestrati anche cellulari e computer che verranno analizzati per la prosecuzione dell’attività di indagine.