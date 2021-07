No vax in corteo a Torino (FOTO – VIDEO)

Anche a Torino, a piazza Castello, si sono radunati i partecipanti alla manifestazione nazionale contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale, manifestazione che si è tenuta in altre 80 piazze del paese.

L’iniziativa, assolutamente non autorizzata dalla questura, ha visto radunarsi senza distanziamento e in molti senza mascherina, oltre tremila persone che hanno chiesto libertà riguardo le proprie scelte mediche e si sono apertamente schierati contro il governo Draghi, a cui sono stati rivolti insulti di ogni tipo. Colpita anche la classe dei virologi e in particolare il Dottor Burioni.

Una piazza eterogenea che però ha visto, oltre a Worldwide rally for freedom, ospitare anche militanti di estrema destra, tra cui Casapound e Forza Nuova.

Ad aprire la dimostrazione, in via Po, è uno striscione con su scritto “uniti per la libertà di scelta contro ogni discriminazione”.

Foto e Video di Tonino di Marco