Pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine. E’ stata una notte di tensioni, quella vissuta a San Didero, in Val di Susa. Come spiegato in una nota della polizia, ieri sera, nell’ambito della mobilitazione No Tav per la ricorrenza dell’8 dicembre, un centinaio di antagonisti provenienti anche da altre città e coordinati da Askatasuna hanno effettuato diversi attacchi al cantiere di San Didero. L’azione è iniziata intorno alle 22.30 e si è conclusa dopo circa un’ora.

Due gruppi di circa una cinquantina di persone ciascuno hanno attaccato il cantiere sui due lati (lato cava e lato autostrada) con pietre, bombe carta e fuochi d’artificio. I manifestanti sono stati respinti a più riprese attraverso l’utilizzo dell’idrante e dei lacrimogeni. Un carabiniere è rimasto lievemente ferito al fianco, colpito da una pietra.

Anche durante la giornata sono in corso manifestazioni contro la linea ad alta velocità tra Italia e Francia, che tuttavia si stanno svolgendo pacificamente.

