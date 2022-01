Paura, ieri sera, in Val di Susa. Intorno alle 23:30 è scoppiato un incendio nella zona del presidio dei No Tav a San Didero, dove sorge il cantiere per il nuovo autoporto.

Ad andare in fiamme un tendone e una roulotte utilizzati dai manifestanti. Sul posto i vigili del fuoco con la squadra ’91’ Susa, i volontari di Borgone e due autobotti.

