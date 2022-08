No Tav, assalto nella notte al cantiere di San Didero

Assalto No Tav nella notte al cantiere di San Didero, in Valle di Susa. Un centinaio di attivisti del movimento che si oppone alla costruzione della Torino-Lione ha attaccato il cancello all’altezza dell’autostrada A32. L’attacco si è protratto per circa un’ora ed è stato contraddistinto dal taglio di filo spinato con corde e ganci e dal lancio di pietre contro le forze dell’ordine. La risposta è stata a base di lacrimogeni e idranti.

A Venaus, proprio in questi giorni, è in corso il campeggio studentesco No Tav allestito dal collettivo ‘Ksa’, vicino al centro sociale torinese Askatasuna. Nella serata di ieri il movimento No Tav, prima dell’assalto, aveva organizzato una cena nel presidio di San Didero. I filmati dell’assalto sono all’esame della Digos di Torino.

N.B. L’immagine a corredo dell’articolo è di repertorio