No Tav, aggressione a un gendarme: arrestato uno dei leader storici

I carabinieri della compagnia di Susa hanno arrestato Emilio Scalzo, storico attivista No Tav. Le manette sono scattate oggi, dopo che il 66enne di Bussoleno era stato colpito da un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi.

Lo scorso maggio, in occasione di una manifestazione anarchica in favore dei migranti partita da Claviere e sconfinata in suolo francese, Scalzo avrebbe aggredito un gendarme.

A sostegno dell’attivista, i No Tav hanno organizzato una manifestazione di solidarietà che avrà luogo oggi, a partire dalle 18:30, a San Didero.

LEGGI ANCHE:

Tragedia Mottarone, il nonno di Eitan agli arresti domiciliari in Israele