No Green Pass, presidi a Torino e davanti alle fabbriche: “Solo in Italia bisogna pagare per entrare al lavoro”

Situazione tutto sommato tranquilla, oggi a Torino, dove i “no green pass” hanno inscenato una serie di proteste che, al momento, non sembrano aver provocato particolari problemi.

PRESIDIO DAVANTI ALLA FIAT AVIO

Il primo presidio è stato quello organizzato da un centinaio di lavoratori, sprovvisti di lasciapassare verde, i quali, questa mattina, si sono ritrovati davanti alla porta 10 della Fiat Avio a Rivalta, alle porte di Torino.

LA PROTESTA DEI LAVORATORI

“Sono 32 anni che lavoro qui e oggi non posso entrare perché non sono vaccinato” ha spiegato Francesco, operaio dello stabilimento aerospaziale. “Ci stanno privando della libertà. Solo in Italia bisogna pagare per entrare al lavoro” ha aggiunto.

LA RICHIESTA DEL SI COBAS

“Chiediamo la revoca immediata di questa misura anti operaia” hanno aggiunto, dal canto loro, i Si Cobas, che pure si sono ritrovati davanti ai cancelli dello stabilimento di Rivalta. Il lasciapassare verde “è una misura strumentale che crea divisioni tra lavoratori” hanno aggiunto i manifestanti.

IN 500 IN PIAZZA CASTELLO

In 500, invece, si sono dati appuntamento nella centralissima piazza Castello, sotto l’occhio vigile degli agenti della Digos, dai reparti della questura e dei carabinieri, per protestare contro l’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Anche in questo caso, tutto si è svolto senza particolari criticità. L’iniziativa è stata promossa da un comitato chiamato “Fronte del dissenso”.

ANCHE IL GTT IN PIAZZA

In piazza è scesa anche una delegazione di dipendenti del Gtt (sprovvisti di green pass), l’azienda del trasporto pubblico locale, una cui delegazione sindacale (munita di certificazione verde) è stata, poi, ricevuta in prefettura per illustrare le ragioni della protesta contro l’obbligo del lasciapassare.

POCHI DISAGI PER I MEZZI PUBBLICI

La protesta dei dipendenti Gtt non ha però creato disagi al trasporto pubblico torinese con i mezzi pubblici che, al momento, sembrano funzionare regolarmente. L’azienda aveva stimato che le assenze del personale in seguito all’obbligatorietà del green pass, avrebbe potuto stimarsi tra il 10 ed il 15% e, proprio per questo, sul proprio sito aveva scritto che, a seguito di alcune assenze, avrebbero potuto verificarsi “modifiche negli orari delle linee ed alcune limitate soppressioni di linea sul servizio extraurbano”.