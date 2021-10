No Green Pass, nuovo corteo e tensioni in piazza Castello a Torino

Nuovo corteo e qualche tensione per una nuova manifestazione No Green Pass tenutasi nel pomeriggio di oggi a Torino, in piazza Castello.

Le tensioni sono nate principalmente tra un gruppo di esponenti del movimento anarchico torinese ed un militante di Forza Nuova, che ha rievocato gli scontri di sabato scorso a Roma. La calma è tornata poco dopo con i principali rappresentanti del gruppo No Green Pass che hanno tenuto a rimarcare che “la protesta è di tutti, al di là delle ideologie”.

(foto di repertorio – Tonino Di Marco)