Nuova protesta dei No Green Pass a Torino. Un gruppo di manifestanti ha invaso le strade del centro, riunendosi in piazza Castello per contestare le nuove norme riguardanti la certificazione verde anti Covid.

Sul posto presenti le forze dell’ordine, che hanno blindato la zona e la sorvegliano per evitare disordini. Il gruppo più folto dei manifestanti è al momento in piazza con striscioni, bandiere e altoparlanti.