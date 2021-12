No Green Pass in corteo a Torino, in duemila alla manifestazione in piazza Castello [FOTO e VIDEO]

No Green Pass in corteo a Torino per l’ennesimo sabato di protesta contro le disposizioni del Governo in materia di contentimento dell’epidemia di Covid. La mobilitazione nazionale ha portato in città duemila manifestanti da tutta Italia, incuranti delle proteste dei commercianti del centro, penalizzati dall’ennesimo sabato “movimentato” contro il certificato verde e i vaccini.

Nessun incidente, nonostante i timori della vigilia. La manifestazione ha avuto il suo momento culminante col raduno generale in piazza Castello, tra cori, canti e luci di telefonini. Tanti tra i manifestanti hanno indossato il classico copricapo di Babbo Natale.

Durante la manifestazione è stato danneggiato il maxischermo della Regione Piemonte di piazza Castello, con il contatore che trasmette in tempo reale la progressione dei vaccini somministrati sul territorio. Il responsabile è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza dello schermo e prontamente fermato dalle forze dell’ordine. La Regione sporgerà denuncia.

Foto e video a cura di Tonino Di Marco.