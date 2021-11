Nuovo sabato di proteste in Italia da parte dei No Green Pass. Manifestazioni sono state organizzate a Trieste, Milano e anche a Torino. Circa duemila persone, senza mascherine e neppure distanziate, sono partite intorno alle 17:00 da piazza Castello. “Uniti per la libertà di scelta” si legge sullo striscione che apre il corteo.