‘No Green Pass’: a Torino la protesta si rivela un flop

La protesta dei ‘No Green Pass’ a Torino si rivela un flop. Altro che invasione: in una Porta Nuova blindata non ci sono più di 40-50 persone. Uno dei manifestanti è stato fermato dalla polizia nei pressi della stazione ferroviaria, dopo essersi rifiutato di mostrare i documenti e aver aggredito due agenti. Dunque, al momento nessun treno bloccato come annunciato fino a ieri sera via chat.