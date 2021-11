No del Canavese al nucleare: «Qui non vogliamo le scorie»

I sindaci dei Comuni di Mazzè, Rondissone, Caluso e Chivasso insieme a Marco Marocco, ex vicesindaco di Città Metropolitana, invitano la popolazione a partecipare alla manifestazione di protesta contro la potenziale individuazione del territorio come sito di stoccaggio delle scorie nucleari. Alle ore 14,30 del 6 novembre, ritrovo presso campi sportivi. Al termine della manifestazione, conferenza stampa. Il comitato spontaneo «Io mi rifiuto» aderisce alla protesta: «Per ricordare a tutti che il nostro territorio è ancora a pieno titolo tra i siti ritenuti più idonei da Sogin e rischia seriamente di essere scelto come discarica delle scorie nucleari della intera Nazione. Ciò è decisamente inaccettabile e tutti i comuni della zona si mobilitano e continueranno a mobilitarsi, per evitare ciò. Tanto più che questa zona, nel passato recente, è stata depredata e trasformata in una discarica. Adesso basta. Le scorie qui non possono essere depositate». Nelle sedi opportune e durante il seminario nazionale le osservazioni tecniche degli Enti e dei comitati ribadiranno l’assoluta inadeguatezza formale e sostanziale del sito ad ospitare il deposito nazionale, «ma è altresì necessaria una presa di posizione netta e determinata da parte dei cittadini che in oltre 13mila, nel gennaio scorso, avevano firmato in meno di una settimana la petizione per dire No. Il nostro comitato da sempre dice No al deposito». La partecipazione, secondo le previsioni, sarà notevole, sempre che le condizioni atmosferiche lo permettano e nel corteo saranno presenti delegazioni di quasi tutti i comuni dell’alto e del basso Canavese. Prevista anche la presenza degli studenti superiori delle scuole di Caluso, Chivasso, Ivrea e Rivarolo.