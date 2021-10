No al vaccino e niente tampone: sospesi oltre 300 autisti del Gtt

La prova del nove, è convinto Michele Schifone del sindacato Faisa-Cisal, sarà questa mattina «con la riapertura delle scuole chiuse per le elezioni». In particolare all’ora di punta, quando si potrà valutare per la prima volta l’impatto del green pass sull’erogazione del servizio reso dal Gtt. Un servizio che da quando il certificato verde è diventato obbligatorio per lavorare è stato ridotto ed è oggetto di continue modulazioni e rimodulazioni. Perché l’astensione da parte degli autisti non si discosta troppo dalle previsioni e riguarda – come spiegano dal Gruppo – il 10-15% dei 1.200 addetti. Dunque, gli autisti che non si sono presentati al lavoro perché sprovvisti di pass e sono stati sospesi sono fra i 220 e i 330.

Con una cifra che può variare a seconda dei turni e dei giorni, dato che c’è chi magari il certificato l’ha mostrato perché ha fatto un tampone, ma non ha voluto (o potuto) farne un altro dopo la scadenza che avviene ogni 48 ore. Il Gtt, per non penalizzare il servizio, ha fatto un accordo con Federfarma che prevede una corsia preferenziale per gli autisti. «Ma alcune farmacie – spiega Schifone – non stanno aderendo». E poi c’è chi il test non lo vuole fare. Per questioni ideologiche (pochi), o economiche. «La nostra richiesta – sostiene il sindacalista di Faisa Cisal – è di considerare il tampone come un dpi, che come tale deve essere a carico dell’azienda». Che però, dal canto suo, spiega di attenersi a quelle che sono le indicazioni nazionali. Con tutti i vincoli che comporta il fatto di essere una società partecipata del Comune, che dunque gestisce soldi pubblici. Questa mattina, alle 9, i lavoratori del Gtt sospesi manifesteranno sotto la sede della Rai con un presidio indetto «per far sentire le loro motivazioni e il loro punto di vista». E intanto, alle fermate e sui bus, si potranno misurare gli effetti pratici delle astensioni. Con il sindacato che parla di «gravi disservizi e orari che di solito vengono utilizzati nei mesi estivi», e il Gruppo che spiega di fare il possibile per ridurre i disagi anche attraverso la centrale Sis che si muove direttamente sul territorio, cercando di intervenire immediatamente qualora si verifichino situazioni critiche. Con il 10-15% di autisti in meno, in ogni caso, attese più lunghe sulle pensiline saranno inevitabili.