«No al centro per minori stranieri»

«No al centro di accoglienza per minori stranieri». È stato il sindaco, Fabio Rossetto, a spiegare in una lettera aperta ai suoi concittadini i motivi per i quali Bibiana ha deciso di opporsi alla realizzazione in paese della struttura. Un progetto «da parte – spiega il sindaco – di una impresa sociale di Torino» che era stato prospettato all’amministrazione cittadina dalla prefettura. La struttura avrebbe dovuto accogliere 50 minorenni, tra i 14 e i 18 anni, nel «centro storico, a pochi passi da piazza San Marcellino».

Il Comune ha esaminato la proposta avanzata dalla prefettura consapevole che «una struttura simile necessiti della condivisione dei cittadini di Bibiana, senza la quale ciò non può essere imposto». Per questo motivo «e per una serie di criticità rilevate nell’impostazione di questo progetto che nella sua configurazione attuale non offre alcuna prospettiva di integrazione» il sindaco, in un recente incontro in prefettura, ha espresso «un parere non favorevole» avanzando la richiesta «di sospendere immediatamente le procedure di affidamento» ipotizzando piuttosto un’accoglienza diffusa su tutto il territorio della provincia. Dopo le vacanze, sarà convocato un consiglio comunale aperto per discutere della vicenda.