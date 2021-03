Nizza Millefonti, rintracciata minore che si era allontanata da casa

Martedì sera una donna ha allertato il 112 NUE della possibile presenza della figlia, di cui aveva denunciato la scomparsa all’inizio del mese, e del suo compagno in uno stabile in zona Nizza Millefonti. Dopo una serie di accertamenti, gli agenti del commissariato Borgo Po hanno scoperto che la coppia era ospite nell’appartamento di un loro amico.

Giunti sul posto, gli operatori hanno appurato la presenza della ragazza, minorenne sudamericana, del suo fidanzato maggiorenne e connazionale, e di un terzo soggetto. Chiesto il motivo della loro presenza in quella casa, i due hanno riferito di aver raggiunto l’amico per trascorrere la serata in compagnia.

In fase di identificazione la minore, priva di documenti, ha dichiarato false generalità, fingendo inoltre di essere maggiorenne. Certi di trovarsi al cospetto della giovane scomparsa, i poliziotti hanno chiesto ai fidanzati di seguirli in commissariato. Ad attenderli la madre, che ha riconosciuto immediatamente la figlia.

La minore affermerà in seguito di aver fornito false generalità agli agenti di polizia allo scopo di sottrarsi al controllo e di conseguenza per non rischiare di essere allontanata dal compagno. La ragazza è stata denunciata per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale e riaffidata alle cure della propria famiglia.