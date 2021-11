Nitto Atp Finals Torino: Sinner a testa alta, Medvedev vince al tie-break 2-1

Bravo Jannik Sinner. Il tennista altoatesino perde a testa alta, in tre set, contro Daniil Medvedev, ma lotta alla pari con lui, dopo un primo set perso piuttosto malamente (6-0), superandolo al tie-break nel secondo e trascinando il 25enne russo al tie-break anche nel terzo.

“SCIUPATI” DUE MATCH POINT

Qui Sinner si concede finanche il lusso di due match point (non sfruttati per bravura dell’avversario) prima di arrendersi. Finisce con il punteggio di 0-6; 7-6(7/5); 7-6 (10-8) in favore del numero 2 al mondo (già qualificato in semifinale) dopo ben oltre due ore di gioco.

SINNER RESTA NELLA TOP 10

Grazie alla vittoria contro il polacco Hubert Hurkacz (6-2/6-2) nel primo match del torneo dei “maestri“, il bilancio di Sinner alle Nitto Atp Finals di Torino (dove, lo ricordiamo, è entrato dopo l’infortunio di Matteo Berrettini) è senz’altro positivo dal momento che riesce a consolidare la sua posizione nella top 10.