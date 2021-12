Niente Verona per Zaza e Baselli, Bremer e Djidji hanno recuperato

Niente Verona per Zaza e Baselli: l’attaccante ed il centrocampista, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico di Ivan Juric, non sono stati convocati – sembra, per scelta tecnica (i due infatti non avrebbero alcun problema fisico) – per la partita del Torino, di questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 18), l’ultima tra le mura amiche dei granata nel 2021, contro l’Hellas Verona. Si fa sempre più forte, a questo punto, la sensazione che per entrambi si cercherà una sistemazione durante il calciomercato “riparatore” di gennaio. Saranno invece della partita i difensori Bremer e Djidji. I due hanno tecuperato.