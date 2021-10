Nichelino, rapinatore assalta supermercato: una donna al volante se ne accorge e chiama i carabinieri

Lo scorso fine settimana, i carabinieri della compagnia di Moncalieri hanno arrestato un rapinatore in via Stupinigi, a Nichelino, grazie al senso civico di una cittadina. L’uomo, un italiano di 43 anni, è entrato armato di coltello in un supermercato e dopo aver minacciato la cassiera si è fatto consegnare l’incasso, di circa 500 euro, prima di darsi alla fuga a piedi.

Un’automobilista in transito ha notato fuori dal negozio la cassiera che gridava e chiedeva aiuto e poco distante l’uomo in fuga. La donna, compreso quanto era accaduto, ha immediatamente chiamato il 112 fornendo la descrizione del malvivente e la sua direzione di fuga. La donna è rimasta in linea con il carabiniere sino all’arrivo della pattuglia che è così riuscita a bloccare il rapinatore e a recuperare il denaro.