Attimi di paura in un bar di Nichelino nella mattinata di oggi: un uomo è finito in ospedale dopo aver bevuto un bicchiere di detersivo che gli è stato servito al posto dell’acqua da lui richiesta.

Vittima un 32enne italiano, ora al Santa Croce di Moncalieri in condizioni non gravi. Denunciata la titolare del bar e una sua dipendente con l’accusa di lesioni colpose. L’episodio sarebbe comunque avvenuto per errore.