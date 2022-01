Nichelino, maxi rissa tra baby gang in piazza Aldo Moro: circa 150 minorenni coinvolti

Si erano dati appuntamento online nel parcheggio di un supermercato in piazza Aldo Moro, a Nichelino, per un regolamento di conti: due baby gang, composte all’incirca da 150 ragazzini, metà dei quali provenienti da Barriera Milano, si sono resi protagonisti di una maxi rissa nella tarda serata di ieri.

INTERVENGONO I CARABINIERI

L’intervento carabinieri della compagnia di Moncalieri e del comando provinciale di Torino ha permesso di evitare il peggio. Al loro arrivo, infatti, le fazioni si stavano già affrontando con bastoni e rami di alberi trovati per strada.

IDENTIFICATI 52 RAGAZZI

Identificati 52 ragazzi di età compresa fra 13 e 16 anni, due dei quali sono finiti in ospedale. Sequestrati diversi cellulari, per riuscire a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Episodio simile era già accaduto un anno fa, sempre nella stessa zona, sempre per un regolamento di conti tra gang rivali.